Concejo de Bogotá aprueba presupuesto 2026 por $40,4 billones
Concejo aprueba presupuesto para 2026 en Bogotá, priorizando inversión social, seguridad y movilidad.
Por:Jheison Quinvar
Foto: alcaldía de Bogotá
El Concejo de Bogotá aprobó este martes 9 de diciembre el presupuesto propuesto por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán. La plenaria dio luz verde a un monto de $40,4 billones que se ejecutará durante la vigencia 2026, con prioridad en seguridad, salud, educación y movilidad.
Según el Distrito, los $40,4 billones se distribuirán de la siguiente manera:
Inversión: $32,5 billones
Funcionamiento: $5,3 billones
Servicio de la Deuda: $2,6 billones
Esta distribución sigue los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, que prioriza destinar cerca del 80,6% de los recursos a la política social, la infraestructura y la seguridad de la capital.
La Administración Distrital destacó las medidas de austeridad implementadas:
"El gasto de funcionamiento aumentará solo 1,1 %, lo que refleja las medidas de austeridad, disciplina fiscal y eficiencia impulsadas por la actual administración", señaló la Alcaldía.
