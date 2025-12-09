El Concejo de Bogotá aprobó este martes 9 de diciembre el presupuesto propuesto por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán. La plenaria dio luz verde a un monto de $40,4 billones que se ejecutará durante la vigencia 2026, con prioridad en seguridad, salud, educación y movilidad.

Según el Distrito, los $40,4 billones se distribuirán de la siguiente manera:

Inversión: $32,5 billones

Funcionamiento: $5,3 billones

Servicio de la Deuda: $2,6 billones

Esta distribución sigue los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, que prioriza destinar cerca del 80,6% de los recursos a la política social, la infraestructura y la seguridad de la capital.

La Administración Distrital destacó las medidas de austeridad implementadas:

"El gasto de funcionamiento aumentará solo 1,1 %, lo que refleja las medidas de austeridad, disciplina fiscal y eficiencia impulsadas por la actual administración", señaló la Alcaldía.

Fuente: Sistema Integrado de Información