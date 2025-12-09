Una disputa por presunto acoso laboral en la Corte Suprema escala hasta el Congreso

La Corte Suprema de Justicia le envió este martes a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes un documento de dos páginas. Lo firmó la magistrada Marjorie Zúñiga, expresidenta de la Sala de Casación Laboral, y expuso un nuevo capítulo de una rencilla en la Sala de Instrucción.

Zúñiga es, actualmente, presidenta del comité de convivencia laboral de la Corte, un órgano interno que se encarga de disputas entre funcionarios que no impliquen la intervención de la Procuraduría o de la Comisión de Acusación. El magistrado Carlos Roberto Solórzano es el vicepresidente.

Tanto Zúñiga como Solórzano le remitieron a la Cámara el documento, clave en el enfrentamiento entre la magistrada Cristina Lombana Velásquez y el magistrado César Reyes Medina, presidente reelegido de la Sala de Instrucción. Lombana acusa a Reyes de presunto acoso laboral.

La Sala Especial de Instrucción empezó a operar en octubre de 2018, y desde entonces se encarga de investigar penalmente a congresistas. El organismo no ha evitado las controversias ni las acusaciones entre sus miembros.

Según Lombana, Reyes la desacredita cuando presenta ponencias o expone opiniones. Su queja asegura que las posturas del togado se alejan de lo académico y se convierten en ataques personales. Reyes lo niega. El comité de convivencia trató de mediar.

Más noticias:“No somos bandidos”: empresarios de estaciones en Norte de Santander responden al Ministro de Minas

Fuente: Sistema Integrado de Información