Este domingo, personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, la Policía Metropolitana y otros organismos distritales, adelantan la búsqueda de un ciudadano, al parecer estadounidense de origen asiático que se extravió en el cerro de Guadalupe.

Según señaló el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de X, "sobre las 7:19 pm de ayer, 1 de noviembre, iniciamos la búsqueda de una persona extraviada en los alrededores del Cerro de Guadalupe. Durante la noche realizó la búsqueda de la persona con bomberos, caninos y dones, y con apoyo de sobrevuelo del Halcón de la Policía".

Los bomberos señalaron que "la operación incluye recorridos por el río Arzobispo, por los alrededores del cerro de Monserrate y por el sector Marraneras hacia Piedra Amarilla. Así mismo, con sobrevuelos de drones desde el kilómetro 6".

Otro caso

Pero este no ha sido el único caso de una persona que se extravía en los cerros de Bogotá. En el año 2015, las autoridades ubicaron a tres personas que se habían extraviado en el sector del pico del águila, en la cascada 3, parte trasera de Monserrate.

Según señalaron en aquel entonces las autoridades, luego de siete horas de búsqueda, los bomberos levantaron los operativos y posteriormente, se reiniciaron sobre las 6:00 de la mañana, cuando mejoraron las condiciones de luz en la zona y fueron rescatados.

Fuente: Sistema Integrado de Información