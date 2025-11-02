El más reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS) revela una situación preocupante en materia de salud infantil en el país.

A la semana epidemiológica 43 de 2025, se han notificado 626 muertes probables en menores de cinco años, de las cuales 366 corresponden a infección respiratoria aguda (IRA), 168 a desnutrición aguda (DNT) y 92 a enfermedad diarreica aguda (EDA). Así, el INS confirma que, entre los menores residentes en Colombia, se han registrado 610 fallecimientos, de los cuales 341 han sido confirmados, 115 descartados y 154 permanecen en estudio.

La infección respiratoria aguda sigue siendo la principal causa de muerte infantil. El reporte indica que, a esta fecha, 358 muertes probables se atribuyen a infección respiratoria aguda (IRA). De ellas, 125 fueron confirmadas por diagnóstico clínico y 56 por laboratorio, mientras que 83 casos se descartaron y 94 continúan en análisis.

El INS advierte que, en comparación con el promedio histórico entre 2018 y 2024, se evidencian incrementos estadísticamente significativos en las muertes notificadas en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, La Guajira y Meta, así como en municipios como Cáceres, Güicán de la Sierra, Pueblo Bello, Soacha, Lloró, San Andrés de Tumaco y Mitú.

Los principales agentes infecciosos identificados en los casos confirmados fueron Rhinovirus, Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Enterovirus, Haemophilus influenzae tipo B, Influenza A, Staphylococcus aureus, Adenovirus, Bordetella pertussis, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis.

En Colombia, durante la semana epidemiológica 43, se detectó una tendencia ascendente del rinovirus, mientras que los demás patógenos virales —como VSR, enterovirus, adenovirus, parainfluenza e influenza B— mantienen un comportamiento estable.

Ante la persistente circulación de virus respiratorios, el Instituto Nacional de Salud recomendó reforzar las medidas de prevención en los hogares y en los entornos escolares, así como promover la vacunación contra la influenza en los grupos priorizados por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

El INS reiteró la importancia del lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses y la consulta médica oportuna ante síntomas respiratorios o gastrointestinales en menores de edad.

Con estos datos, el país enfrenta nuevamente el desafío de reducir la mortalidad infantil por causas prevenibles, en un contexto donde la vigilancia epidemiológica resulta clave para anticipar brotes y fortalecer la respuesta sanitaria nacional.

Fuente: Sistema Integrado de Información