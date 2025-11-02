Este 2 de noviembre de 2025, Medellín celebró tres siglos y medio de historia, tradición y transformación, conmemorando el aniversario de su fundación en 1675.

El corazón de la celebración fue un emotivo acto protocolario realizado en el Parque de Berrío, el sitio fundacional de la antigua Villa de Nuestra Señora de la Candelaria.

El evento, cargado de simbolismo, contó con la presencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes destacaron la evolución de la ciudad y su consolidación como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Lea también: Fenalco: la tensión política frena el despegue de la confianza empresarial

El acto protocolario fue el punto culminante de la conmemoración, contando con una nutrida programación cultural que incluyó la participación de la Red de Músicas de Medellín, la orquesta Filarmed, y el Ballet Metropolitano con la presentación de la obra Botero.

Bajo el lema “Bajo el mismo cielo, sobre el mismo valle”, la Administración Distrital hizo un llamado a todos los ciudadanos —nacidos y acogidos— a reafirmar su orgullo y sentido de pertenencia por este territorio que ha sabido convertir la pujanza en uno de sus legados más valiosos.

Más información: Ojo viajeros: suspenden pico y placa regional este lunes festivo en la vía al Llano

Durante la conmemoración, se recordaron varios hitos históricos que demuestran la constante transformación y el liderazgo de Medellín a nivel nacional e internacional.

Fuente: Alerta Paisa