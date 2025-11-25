Un contacto armado entre unidades del Gaula Militar y presuntos integrantes del grupo armado organizado 'Los Pachenca' alteró la tranquilidad de los habitantes del corregimiento de San José de Kennedy, en el municipio de Zona Bananera, Magdalena.

El choque armado se registró en el sector conocido como la Vuelta del Cura, una zona rural donde, según los testimonios de pobladores, los disparos se escucharon durante varios minutos, generando momentos de gran tensión y temor.

De acuerdo con el parte oficial entregado por la Primera División del Ejército, los soldados del Gaula, adscritos a la Segunda Brigada, actuaron “conforme a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, atendiendo de inmediato a los heridos durante el enfrentamiento y garantizando sus derechos.

En el operativo fueron capturadas varias personas señaladas de pertenecer a 'Los Pachenca', además de la incautación de material que, según las autoridades, sería de uso de este grupo armado dedicado a actividades criminales en la Sierra Nevada y la región norte del Magdalena.

Tanto los detenidos como lo decomisado quedaron a disposición de la autoridad competente.

La institución informó, además, que tropas del Batallón de Alta Montaña reforzaron el control en el área para evitar nuevas alteraciones del orden público, mientras las autoridades locales hicieron un llamado a la calma y pidieron a la comunidad evitar desplazarse por zonas de riesgo.

Aunque no se ha confirmado si hubo civiles lesionados, los habitantes de San José de Kennedy reportaron temor y zozobra por los intensos intercambios de fuego, que interrumpieron las actividades cotidianas y mantuvieron a varias familias resguardadas en sus viviendas.

