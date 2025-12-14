¿Cuál es el centro comercial más grande de Bogotá?

Los planes de cientos de personas en la ciudad para esta temporada navideña van desde quedarse en casa hasta recorrer los centros comerciales para antojarse, disfrutar de un paseo familiar o aprovechar ofertas y promociones de la época, especialmente con la llegada del Día de los Regalos, también conocida como la “Nochebuena”.

Entre todas las opciones, hay un nombre que destaca por su tamaño, variedad y experiencia: Centro Mayor, el centro comercial más grande de Bogotá.

Con una superficie construida que supera los 235.000 metros cuadrados, Centro Mayor se ha consolidado como un referente de comercio y entretenimiento en la capital.

Este gigante alberga cerca de 449 locales comerciales y más de 290 marcas, que van desde tiendas de moda y tecnología hasta opciones de servicios, deportes, hogar y más. Su oferta completa permite que los visitantes puedan comprar, pasear y disfrutar de experiencias únicas sin salir del centro comercial.

Además del comercio, Centro Mayor es un epicentro de entretenimiento. Cuenta con 14 salas de cine de Cinecolombia, que lo convierten en uno de los multiplex más grandes del país, y zonas de juegos infantiles como City Park y Play Time, ideales para que los más pequeños se diviertan mientras los adultos recorren las tiendas.

Su diseño arquitectónico, inspirado en la temática circense, incluye plazoletas y esculturas que evocan personajes y conceptos del circo, ofreciendo a los visitantes una experiencia visual diferente y llamativa.

La ubicación estratégica del centro comercial en la Localidad de Antonio Nariño, cerca de la Autopista Sur y la Avenida NQS, facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

Para quienes llegan en vehículo, el centro dispone de más de 3.000 parqueaderos, mientras que su cercanía con estaciones de TransMilenio permite una conexión rápida y práctica con el transporte público.

¿Por qué es el favorito?

Centro Mayor no solo destaca por su tamaño, sino también por su afluencia masiva de público. Gracias a su amplia oferta y diseño funcional, recibe millones de visitantes al año y en días pico puede albergar más de 100.000 personas en una sola jornada, convirtiéndolo en uno de los centros comerciales con mayor tránsito de Bogotá.

La combinación de compras, gastronomía y entretenimiento lo hace un punto de encuentro social que va más allá del consumo.

Hablando de gastronomía, el centro comercial cuenta con plazoletas de comidas y zonas de restaurantes que incluyen desde cadenas reconocidas hasta opciones típicas e internacionales, lo que permite disfrutar de una experiencia completa sin necesidad de salir del recinto.

Además, ofrece servicios complementarios como bancos, zonas de descanso, entretenimiento infantil y espacios para eventos culturales y sociales, consolidándose como un espacio multifuncional para toda la familia.