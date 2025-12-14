Cúcuta y el Catatumbo en máxima alerta por amenazas del ELN

Tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de extender un bloqueo armado de 72 horas en todo el país, hay máxima alerta en la ciudad de Cúcuta y la zona del Catatumbo, donde hay fuerte presencia de este actor armado.

Esto ante la posibilidad de que se presente una escalada terrorista por parte de este grupo, tal como ocurrió en el municipio fronterizo de Puerto Santander, donde el ELN atacó por varios minutos la subestación de Policía. En medio de esta acción, fue asesinado el conductor de una ambulancia del hospital del municipio.

"En medio del hostigamiento contra la Policía, que duró más o menos unos 25 minutos, asesinan al conductor de la ambulancia en momentos en que pasaba por el sitio para atender una emergencia. Estamos verificando cómo poder hacer el levantamiento del cuerpo, debido a que no hay autoridades de Fiscalía ni Policía judicial para realizarlo", manifestó el secretario de Seguridad de Norte de Santander.

Esta advertencia también fue reiterada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien lideró un consejo extraordinario de seguridad en la ciudad, ante la posibilidad de un aumento del accionar delictivo del ELN, grupo que hace presencia en al menos 30 de los 40 municipios del departamento.

La situación ha llevado a que en zonas como el municipio de Tibú, las empresas de transporte público anunciaran la suspensión de sus operaciones, tras las amenazas emitidas por este grupo armado, que mantiene confrontaciones con las disidencias de las FARC.

Las comunidades del Catatumbo, en medio de la zozobra, han pedido ser excluidas del conflicto y que se permita el normal desarrollo de actividades cotidianas como la agricultura y la industria petrolera.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, el coronel retirado George Edinson Quintero, anunció el fortalecimiento de capacidades para contrarrestar posibles afectaciones a la seguridad.

"La Policía y el Ejército conocen las intenciones del ELN en medio de esta situación. Por eso hay alistamiento de tropas y desde el puesto de mando unificado se estarán direccionando las operaciones", afirmó el funcionario.

El pasado viernes, a través de un comunicado, el ELN anunció el inicio de un paro armado en todo el país, desde las 6:00 a. m. de este domingo 14 de diciembre hasta las 6:00 a. m. del miércoles 17 de diciembre.

Por su parte, Enrique Pertúz, presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, señaló que es necesario un acercamiento del Gobierno nacional con el ELN para buscar una salida negociada al conflicto.

En las últimas horas, en la zona de frontera, helicópteros militares han realizado sobrevuelos permanentes para prevenir cualquier alteración del orden público.

Fuente: Sistema Integrado de Información