¿De quién era el Ferrari que se accidentó en La Calera y mató un motociclista? Esto se sabe

La FM conoció detalles del accidente que se registró en las últimas horas en la vía La Calera - Sopó (Cundinamarca) entre un Ferrari y una motocicleta que transitaba por el sector.

Se conoció que el vehículo de placas JEX888 pertenece a la Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio S.A.S (Coorserpark), que presta servicios funerarios y exequiales.

Fuentes de la Policía de Tránsito le informaron a La FM que el vehículo era conducido por el empresario Adolfo Reyes Gómez, propietario de la compañía.

Tras el accidente, se le practicó una prueba al conductor que salió negativa, por lo que se investiga si el accidente se produjo por una mala maniobra, o una falla mecánica.

Fuente: Sistema Integrado de Información