Incursión armada en Valdivia: alertan riesgo de choque con disidencias Farc

El corregimiento de Raudal, en el municipio de Valdivia, vivió momentos de pánico en las últimas horas debido a una presunta incursión armada de actores ilegales. La Corporación Corpades difundió la denuncia, haciendo un llamado urgente a las autoridades para que atiendan la grave situación que pone en riesgo a la población civil.

Aunque se desconoce el número exacto de integrantes armados que llegaron al casco urbano, su presencia generó de inmediato una situación de alarma entre los habitantes.

Los residentes de esta zona rural temen un posible choque armado con frentes de las disidencias que operan en el área. Esta confrontación podría afectar gravemente los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la población civil, que queda atrapada en medio del conflicto.

Entre tanto, el alcalde del municipio, Carlos Molina, confirmó el reporte de los pobladores e indicó que sí hubo una incursión. Agregó que, debido a algunas acciones del Ejército, los ilegales se replegaron rápidamente de la zona y que se están indagando más detalles del caso.

La denuncia enfatiza la necesidad de una intervención inmediata y efectiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para restablecer el orden y garantizar la protección de la comunidad ante la escalada de violencia.

Fuente: Sistema Integrado de Información