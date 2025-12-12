Desmantelan “call center criminal” en cárcel El Pedregal: incautan 85 celulares y drogas

Las autoridades de Medellín realizaron una intervención dentro del complejo penitenciario El Pedregal, donde lograron desarticular un "call center criminal" que generaba millonarias ganancias a estructuras delincuenciales.

El operativo sorpresa se ejecutó en el patio 2, donde permanecen 712 personas privadas de la libertad, según las autoridades, muchas de ellas vinculadas a Grupos Armados Organizados (GAO).

Tras recibir información ciudadana que alertaba sobre la existencia de puntos de acopio, los uniformados registraron celdas y áreas comunes, localizando el soporte logístico.

Más noticias:Se restablece la operación aérea en Barranquilla con ajustes y refuerzos en las rutas

Fuente: Alerta Paisa