La operación aérea en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla fue restablecida después de varias horas de cierre temporal originado por el incidente de una aeronave de carga que presentó una falla en el tren de aterrizaje izquierdo, lo que obligó a su retorno y aterrizaje de emergencia. Durante el tiempo que la pista permaneció fuera de servicio, la Aeronáutica Civil realizó inspecciones de infraestructura y activó protocolos de contingencia, mientras coordinaba alternativas operativas con aeropuertos cercanos.

Con la reapertura ya confirmada, la Aeronáutica Civil destacó que las inspecciones necesarias se completaron en tiempo récord, permitiendo retomar los vuelos desde y hacia Barranquilla. También informó que continúa la investigación para determinar las causas del incidente y que mantendrá comunicación permanente con los usuarios sobre cualquier novedad.

Antes de la reactivación, Wingo implementó un plan de traslado terrestre para sus pasajeros desde Barranquilla hacia Cartagena, con el fin de garantizar la continuidad de los itinerarios previstos. Desde esa ciudad, los viajeros fueron reubicados en vuelos disponibles hacia sus destinos finales. La aerolínea explicó que esta medida permitió evitar mayores afectaciones mientras el aeropuerto permanecía cerrado.

En el caso de LATAM Airlines Colombia, la compañía activó flexibilidades comerciales para quienes tenían vuelos afectados. Entre las medidas, ofreció cambio de fecha u hora sin multa hasta siete días después del itinerario original, siempre que hubiera disponibilidad en la misma cabina. También habilitó la opción de modificar origen o destino hacia Cartagena o Santa Marta sin cobro de diferencia tarifaria. Adicionalmente, LATAM creó un vuelo especial Bogotá–Cartagena ida y regreso para facilitar el desplazamiento de pasajeros que no podían usar Barranquilla como punto de conexión. La aerolínea pidió a los usuarios consultar el estado de sus vuelos en sus canales oficiales y atender las notificaciones enviadas a los contactos registrados.

Por su parte, Avianca activó un plan de protección para los viajeros con reservas desde y hacia Barranquilla, que incluía cambio gratuito de vuelo durante el 12 de diciembre y reubicación vía Cartagena o Santa Marta, dependiendo de la disponibilidad de sillas y de la capacidad operativa de estos aeropuertos para recibir mayor tráfico. La aerolínea informó que mantiene comunicación directa con los pasajeros afectados mediante correo electrónico y su aplicación móvil para facilitar los cambios.

Con el restablecimiento de la operación, se prevé una normalización progresiva de los vuelos, aunque las aerolíneas recomiendan verificar el estado actualizado de cada itinerario debido al represamiento generado durante el cierre. Las autoridades aeronáuticas indicaron que continuarán entregando información sobre la investigación en curso y sobre posibles ajustes operativos derivados de la contingencia.

Fuente: Sistema Integrado de Información