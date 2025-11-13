Cuatro presuntos integrantes de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo fueron capturados en una operación interinstitucional.

Según la Policía, los detenidos son señalados de conformar una red dedicada a la extorsión en el sur del departamento de Bolívar.

Al parecer, la organización obtenía un recaudo mensual cercano a los 120 millones de pesos producto de esta actividad ilícita.

En el reporte policial se conoció que, las capturas se realizaron en operativos simultáneos ejecutados en Bogotá, y los municipios de Mompox (Bolívar), Granada (Meta) y Nechí (Antioquia).

Entre los detenidos figura alias el Cura, quien presuntamente tenía el rol de dinamizador de extorsiones en el municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Además, este individuo sería el encargado de coordinar los cobros ilegales a empresarios, comerciantes y empresas de servicios públicos que operan en la región.

Por otra parte, información de inteligencia determinó que la subestructura Uldar Cardona Rueda impuso cuotas extorsivas a las víctimas que oscilaban entre $10.000 y $1.000.000, dependiendo del tipo de actividad económica que desarrollaban, contando con un recaudo mensual de aproximadamente 120 millones de pesos.

Tras este operativo, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró que las acciones contra las estructuras criminales continuarán: “seguiremos dando estos golpes a las estructuras criminales que afectan a los comerciantes y ganaderos de este municipio con el cobro absurdo de extorsiones, afectando a personas inocentes que solo trabajan dignamente para su sustento diario y el de sus familias”.

Por ahora, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Serán procesados por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado y un juez de la República definirá su situación judicial en las próximas horas.

