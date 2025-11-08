El Ejército confirmó a La FM que hay varios soldados heridos y daños graves en el Batallón Simón Bolívar, en Tunja, Boyacá, tras la detonación de varios artefactos explosivos que habían sido instalados en una volqueta.

Según se conoció, varios explosivos impactaron la base militar mientras los expertos detonaban de manera controlada el carrobomba que fue abandonado cerca de la unidad.

Autoridades detonan de manera controlada carrobomba abandonado cerca del Batallón de Tunja A esta hora, los soldados heridos están siendo evacuados de la base militar para recibir atención médica.

De momento, se desconoce el número exacto de heridos, pero las autoridades confirman que no hay militares ni civiles muertos. En varios videos divulgados a través de las redes sociales, se observa que las detonaciones causaron pánico en la comunidad que intentaba refugiarse junto con los niños y adultos mayores.

En uno de los videos que ya está en poder las autoridades, se identificaron dos hombres que dejaron el carrobomba abandonado en la mitad de la calle del barrio Curubal, de Tunja, a las 5:06 de la madrugada. En cuestión de segundos, estas personas se suben en una motocicleta y huyen del lugar. Las autoridades están buscando a los responsables.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro también se refirió a esta acción terrorista, confirmando que no hay víctimas fatales, pero pidió no bajar la guardia.

"Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil", dijo Petro en X.

Cabe señalar que la zona todavía está acordonada mientras los expertos antiexplosivos terminan la detonación controlada de todos los artefactos.

Además, hacen un berrido minucioso en la zona para descartar que estos criminales hayan instalados más explosivos que pongan en riesgo la vida de los militares y los civiles.

