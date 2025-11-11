La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) negó dos solicitudes presentadas por Ecopetrol y su filial Reficar para reconsiderar el cobro del IVA aplicado a la importación de combustibles producidos en la refinería de Cartagena y ordenó el pago inmediato de $17.406 millones.

Con esta decisión, la Dian abre un segundo proceso que podría avanzar hacia el cobro coactivo y eventuales embargos, mientras sigue en curso el primer caso por $1,3 billones iniciado la semana pasada. Por este proceso anterior, la Dian ya acudió a la justicia, y el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena admitió la tutela presentada por las empresas para frenar el cobro.

La resolución fue notificada por los canales electrónicos establecidos en la norma y enviada también a las áreas jurídicas y de cobranzas de la entidad en Bogotá y Cartagena, así como a la Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia, vinculada al proceso.

El conflicto entre la Dian y Reficar se originó a finales de 2024, cuando la entidad concluyó que Ecopetrol debía pagar el IVA del 19 % por la importación de gasolinas desde la refinería. Reficar sostiene que los combustibles no deben ser tratados como importaciones, pues se producen en el país con mezcla de insumos nacionales e internacionales.

La compañía prepara una acción de tutela para evitar posibles embargos y una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con la que buscará controvertir los fundamentos técnicos y jurídicos de la Dian. Según Reficar, un embargo podría afectar la operación de la refinería y los empleos asociados a su funcionamiento.

Recientemente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aclaró que no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobro coactivo contra empresas importadoras de combustibles, tras la controversia surgida el 5 de noviembre.

La entidad explicó que las importaciones de gasolina y ACPM están gravadas con una tarifa del 19 por ciento de IVA, conforme a los conceptos emitidos en 2024 y 2025, disponibles para consulta en su normograma.

En el marco de sus facultades de control y fiscalización, la DIAN adelanta investigaciones sobre las declaraciones de importación de todos los importadores de combustibles, con el fin de verificar la correcta liquidación y pago de los tributos aduaneros.

La autoridad tributaria recordó que los combustibles están sujetos a IVA desde la Ley 1819 de 2016, y que los importadores deben declarar y pagar los tributos al momento de nacionalizar estos bienes. También señaló que los minoristas pagan el IVA desde 2017 y que los importadores pueden descontarlo de acuerdo con el Estatuto Tributario.

