La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento a esa jurisdicción del exalcalde del municipio de Aguazul, Casanare, José Mauricio Jiménez Pérez, al considerar que falta claridad sobre sus presuntos nexos con grupos paramilitares, específicamente su connivencia con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y sus vínculos con Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’.

El exalcalde Jiménez Pérez , fue condenado a 29 años de cárcel por la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y Ariel Rojas Moreno, crimen cometido durante su mandato (2001-2003).

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, determinó remitir el expediente a las autoridades ordinarias, ya que existe una orden de captura vigente en su contra.

Para la JEP, es necesario que Jiménez Pérez aporte información completa y verificable sobre la participación en el conflicto armado.

Igualmente, se estableció que el exalcalde de Aguazul, contó con amplias oportunidades para brindar información que superara el umbral de verdad esclarecido en la jurisdicción ordinaria, pero según la JEP no hizo ningún aporte a la verdad que resultara idóneo.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, estableció que el aporte a la justicia del exalcalde de Aguazul, Casanare, se limitó de manera reiterada a suministrar argumentos vagos que no permitieron ahondar en la develación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el señalamiento de otros autores implicados en los delitos por los que fue condenado.

La JEP ordenó remitir el expediente de Jiménez Pérez a las autoridades ordinarias para lo de su competencia, toda vez que en el proceso penal por el que fue condenado se encuentra una orden de captura vigente en su contra, la cual está a cargo del Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Fuente: Sistema Integrado de Información