La Unidad de Víctimas de la Violencia de Norte de Santander, denunció que en lo que ha transcurrido del presente año,10 menores de edad han sido asesinados en medio de los enfrentamientos entre ELN y Disidencias de las Farc en la zona del Catatumbo.

Olguín Mayorga, representante de las víctimas, dijo a la FM que "lamentablemente desde del mes de enero del presente año, se ha fortalecido el fenómeno del reclutamiento de niños y adolescentes, pero lo más doloroso pierden la vida en medio de los enfrentamientos, los ponen como carne de cañón y como escudo de protección".

Asimismo, dijo que la nueva estrategia de guerra relacionada con el lanzamiento de explosivos a través de drones, ha dejado varios menores muertos, ya que estos hechos han ocurrido cuando varios de ellos se encuentran en sus casas.

A mediados del mes de mayo, un niño de doce años murió y cuatro adultos resultaron heridos en ataque con dron en la vereda 20 de julio, en zona rural de Tibú. Las autoridades responsabilizaron al ELN.

Otra estrategia que utilizan los grupos armados ilegales está relacionada con el hecho de que llegan a sus casas o los interceptan en la vía en momentos que se movilizan en moto o a pie, para posteriormente asesinarlos con fusil.

Uno de los casos dolorosos es el de Johana Quiñonez, una menor que regresaba junto con su familia al Catatumbo después de permanecer varias semanas desplazados en Cúcuta, quien murió a mediados del mes de febrero al quedar en medio de un combate que se registró entre dos grupos armados.

Igualmente, a mediados del mes de septiembre, el caso del secuestro y posterior asesinato de Keiner Santiago Ruiz, de 17 años, quien es hijo de una reconocida profesora del municipio de Tibú.

La crisis humanitaria del Catatumbo ha fortalecido el fenómeno del reclutamientos de niños y adolescentes por parte del ELN y disidencias de las Farc, aunque algunos de los menores son trasladados a otras regiones del país tal como sucedió en el Guaviare, en donde se registró el bombardeo que originó la muerte de siete menores de edad.

Medicina Legal confirmó que entre los 7 menores fallecidos durante la operación ordenada por el Gobierno contra las disidencias de alias Iván Mordisco, hay dos niñas oriundas de Norte de Santander.

Las víctimas fueron identificadas como Caren Smith Cubillos Miraña de 13 años, oriunda de Puerto Santander pero criada en el municipio de La Pedrera, Amazonas y Deini Lorena Beltrán Mendoza de 16 años, nacida en Tibú.

