En las últimas horas hombres armados hostigaron a uniformados de la Policía que se encontraban patrullando el casco urbano de municipio de Guachené, departamento del Cauca.

Aunque el ataque no dejó personas heridas, generó temor entre los habitantes que escucharon varias detonaciones en la zona.

Minutos después, la preocupación aumentó con el hallazgo de dos cilindros en el parque principal del municipio, situación que obligó a las autoridades a cerrar el sector y evacuar a las personas que se encontraban allí.

Ante la posibilidad de que se tratara de artefactos explosivos, unidades especializadas fueron enviadas para examinar cuidadosamente los elementos y garantizar la seguridad del área.

Las autoridades locales pidieron reforzar la presencia institucional en Guachené y activaron labores de inteligencia para identificar a los responsables de este nuevo hecho que altera el orden público en la región. Por ahora, el perímetro se mantiene asegurado mientras continúa la verificación técnica.

Estos hechos ocurren en medio de una creciente ola de violencia que se ha registrado en el departamento del Cauca.

En los últimos días se han presentado varios atentados terroristas en contra de la fuerza pública y de la sociedad civil como el ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao, así como el ataque a las tropas del Ejército en Balboa, hecho que dejo cinco soldados heridos y uno secuestrado.

Según las autoridades, estos hechos habrían sido perpetrados por integrantes de los frentes 'Carlos Patiño' y 'Dagoberto Ramos' de las disidencias de las Farc.

Cabe resaltar que ciudadanos han denunciado la instalación de retenes ilegales por parte de integrantes de las disidencias en la vía Popayán–Pasto, por lo que –a través de redes sociales- la misma comunidad ha recomendado a los viajeros no transitar por este corredor vial en la noche.

Fuente: Sistema Integrado de Información