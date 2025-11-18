Inicialmente y al parecer hombres de la guerrilla del ELN atacaron con tatucos el Batallón Energético y Vial N.° 14 en Fortul, uno de los municipios PDET del departamento de Arauca, donde las autoridades se mantienen en estado de alerta ante estos nuevos hechos violentos.

En información preliminar se advierte que fueron varios artefactos tipo tatucos los que lanzaron y que habrían caído al interior del cantón militar, en ese municipio araucano.

Se verificó que el hecho violento no dejó militares o personas heridas, al parecer solo posibles daños es las estructuras del batallón de Fortul.

Así mismo y en un segundo caso, en la vereda Las Acacias en zona rural del municipio de Arauquita, también en Arauca, se registró otro atentado terrorista contra un tramo del Oleoducto Caño Limón – Coveñas que ocasionó pérdida de contención, lo que obligo que la empresa Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, activara el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) para atender la emergencia.

Fue el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Arauquita el que coordinó las acciones preventivas como la activación de barreras para proteger la bocatoma del municipio ante un posible impacto ambiental.

También se confirmó que El Ejército Nacional que opera en la zona, aseguró el área para que los expertos pudieran atender la emergencia y adelantar las labores de reparación.

"Las tropas ya están en el sector", dijeron las autoridades de Arauca que se mantienen en alerta antes estos nuevos hechos al parecer a manos de los grupos armados.

Estos ataques ocurrieron en medio de la buena noticia que se había dado a las familias de que, tras una semana de secuestro, este lunes 17 de noviembre la guerrilla del ELN liberó a cinco soldados que mantenía en manos del Frente de Guerra Oriental en el municipio de Tame, Arauca.

