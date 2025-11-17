Las fuerzas de Comando Sur de Estados Unidos llevaron a cabo el sábado 15 de noviembre una operación letal en el Pacífico Oriental que dejó como saldo la muerte de tres personas identificadas como “narcoterroristas”. Según el comunicado oficial, la embarcación atacada era operada por una “organización terrorista designada” y se encontraba navegando por una ruta marítima conocida para el tráfico de estupefacientes.

La acción formó parte de la denominada Operación Lanza del Sur, implementada desde septiembre por Estados Unidos con el objetivo de desmantelar redes de narcotráfico y terrorismo en la región del Caribe y el Pacífico.

El ataque fue ordenado directamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. De acuerdo con la información difundida, la embarcación transportaba drogas y circulaba por aguas internacionales al momento del ataque.

Esta operación se produce en un contexto de intensificación del despliegue militar de EE.UU. en la zona: incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford y otros buques estratégicos que operan para reforzar la vigilancia y el combate al narcotráfico.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de la flota estadounidense, ya opera en el mar Caribe como parte de un despliegue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para apoyar la directiva presidencial contra las organizaciones criminales transnacionales y el narcoterrorismo.

La operación se enmarca en una campaña más extensa que Estados Unidos mantiene desde septiembre y que ha resultado en la eliminación de más de veinte lanchas vinculadas presuntamente al tráfico de drogas en zonas del Caribe y del Pacífico, con un saldo acumulado que supera las 70 personas fallecidas en diversas acciones.

En suma, este nuevo ataque representa otro capítulo de la ofensiva estadounidense para frenar el contrabando marítimo de drogas y la vinculación entre redes delictivas y organizaciones terroristas.

Fuente: Sistema Integrado de Información