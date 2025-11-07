Soledad, Atlántico: autoridades investigan amenazas a docentes por panfleto intimidante

La comunidad educativa del municipio de Soledad, en el Atlántico, se encuentra en alerta máxima tras la circulación de un panfleto dirigido contra profesores de diversas instituciones, incluyendo el colegio Villa María.

El documento, que se ha propagado rápidamente a través de redes sociales, señala con nombre propio a varios educadores, declarándolos explícitamente como “objetivo militar”.

Los autores de la amenaza fundamentan sus acciones en presuntas prácticas discriminatorias dentro del ámbito académico y lanzan una advertencia contundente, exigen que ningún estudiante pierda el año escolar, utilizando la peligrosa consigna “educación o plomo”.

Ante esta grave situación, la Alcaldía de Soledad reaccionó de manera inmediata. Se convocó un consejo de seguridad extraordinario, con la participación activa de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y otras entidades competentes, con el fin de trazar estrategias de contención y esclarecimiento.

El objetivo primordial de la reunión fue solicitar la apertura urgente de una investigación formal para determinar la autenticidad del panfleto, identificar su origen y capturar a los responsables de difundir el material amenazante.

Además, en el consejo de seguridad municipal se solicitó formalmente a las autoridades de pertinencia, abocar de manera inmediata, el conocimiento e investigación sobre la circulación del panfleto, en el cual están amenazando a varios docentes de las instituciones educativas.

Las autoridades locales han hecho un llamado a la calma a padres de familia y personal docente, asegurando que se implementará un refuerzo significativo de la presencia policial en los perímetros de todos los planteles educativos mientras las indagaciones continúan. Asimismo, el gobierno municipal ratificó su compromiso inquebrantable con la protección integral de toda la comunidad docente y estudiantil del municipio.

Fuente: Sistema Integrado de Información