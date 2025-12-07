Hallan dos hombres asesinados a bala en zona rural de Jardín, Antioquia

Dos cadáveres fueron hallados con múltiples impactos de bala en la zona rural del municipio de Jardín, en un hecho que se investiga en el contexto de la compleja situación de orden público que afecta la región.

Las víctimas fueron identificadas como Héctor Geovany Muñoz Correa, de 24 años, y Wilmar Maya. Los cuerpos fueron encontrados en la vereda Cristiania, un sector ubicado a 15 minutos del casco urbano del municipio.

Según el informe oficial; Héctor presentaba heridas de proyectil en regiones vitales, incluyendo la zona esternocleido, supramamaria, el tercio inferior del brazo izquierdo y la región infraescapular; mientras que Wilmar Maya (recolector de café) también sufrió múltiples impactos en las regiones orbital, bucal, supramamaria y ambos flancos (izquierdo y derecho).

Junto a los cuerpos fue encontrada una motocicleta marca AKT de color negro, de placa SJY66A, en la que se desplazaban las víctimas.

La principal hipótesis preliminar sugiere que ambos fueron alcanzados por sujetos que se movilizaban en otra motocicleta, quienes les dispararon.

Según la declaración del padre de una de las víctimas a las autoridades, su hijo era consumidor de sustancias alucinógenas y, recientemente, había entablado amistad con la otra víctima.

No obstante, las autoridades han señalado que la zona rural de Jardín presenta injerencia criminal de grupos armados organizados como el GAO Clan del Golfo y el GDO La Terraza, lo que enmarca la investigación dentro de un posible ajuste de cuentas o disputa territorial.

Entre tanto, la inspección técnica de los cadáveres y la recopilación de evidencia fueron coordinadas con personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con sede en Andes, para proceder con el levantamiento e inicio formal de las indagaciones.

