Hallaron cuatro fusiles y municiones del Clan del Golfo en caletas de Támesis

La Policía Nacional y el Ejército Nacional lograron la incautación de un importante arsenal de guerra en zona rural del municipio de Támesis, incluyendo cuatro fusiles que serían pertenecientes al Clan del Golfo.

Las acciones coordinadas se desarrollaron de manera consecutiva, culminando con el hallazgo de varias caletas en las veredas El Tambor y La Alacena, específicamente en el sector conocido como El Cacique.

El material de guerra recuperado por las autoridades es de alto impacto, y estaba destinado a fortalecer las operaciones delictivas del "Clan del Golfo", incluyendo posibles atentados contra la Fuerza Pública y la población civil.

El inventario de lo incautado incluye:

* 02 fusiles calibre 5.56 mm

* 02 fusiles AK calibre 7.62 mm

* 01 pistola Prietto Beretta

* 01 revólver calibre .38

* 1.027 cartuchos de diferentes calibres

* 13 proveedores y material de intendencia.

Encontraron 6.700 pares de tenis ilegales en bodega de Medellín; la mercancía de contrabando está avaluada en $1.700 millones.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desmanteló una bodega en el sector de Barrio Colombia donde se ocultaban cerca de 6.700 pares de calzado de contrabando.

La mercancía ilegal, avaluada en más de $1.700 millones, representa para las autoridades uno de los golpes más significativos al comercio ilícito en el inicio de esta temporada decembrina.

Según las investigaciones, el cargamento estaba vinculado a delitos de favorecimiento y facilitación de contrabando, así como a la usurpación de derechos de propiedad industrial.

Las autoridades de la capital antioqueña anunciaron que estos operativos continuarán de manera sostenida durante diciembre y enero para garantizar celebraciones seguras y proteger el comercio local. El objetivo es frenar el ingreso de productos ilegales que incumplen estándares de calidad y verificación sanitaria.

Fuente: Alerta Paisa