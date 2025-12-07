Naufragio de una embarcación en el Golfo de Urabá deja dos personas muertas

Las autoridades del Urabá antioqueño confirmaron el naufragio de una embarcación que cubría la ruta entre el municipio de Turbo y Acandí, en el departamento del Chocó. La motonave turística identificada como “Mi Consentía” transportaba a 51 personas cuando, al parecer, chocó contra un tronco de madera que flotaba en el trayecto.

¿Qué dicen las autoridades?

De acuerdo con los organismos de emergencia, 49 ocupantes fueron rescatados con vida, mientras que dos personas fallecieron, entre ellas una niña de 4 años y una mujer identificada como Cenaida Palacios. Las víctimas fueron halladas luego de que se activaran las labores de búsqueda.

La emergencia movilizó a unidades de la Armada Nacional, que desplegó buzos para ubicar a las personas desaparecidas. Sin embargo, fue una embarcación civil la que reportó el hallazgo de los cuerpos, los cuales fueron acompañados hasta un muelle por la Unidad de Guardacostas, donde la Policía Nacional realizó la inspección judicial.

El coronel Fernando Montaña, comandante encargado de la Policía en la región, aseguró que se investiga si las personas que iban a bordo de la embarcación no contaban con los elementos de seguridad.

