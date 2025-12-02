Ejército desactiva explosivo en Briceño (Antioquia) y evita nuevo ataque terrorista.

Sigue siendo compleja la situación de orden público en el municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia. En las últimas horas, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 desactivaron un explosivo improvisado que fue hallado en la vereda Travesía de esta localidad.

De acuerdo con el Ejército Nacional, delincuentes escondieron el artefacto y pretendían atentar no solo contra la fuerza pública sino contra los campesinos que todos los días deben recorrer estos caminos para desplazarse entre veredas.

En imágenes se logra ver que los delincuentes utilizaron una bolsa de basura para, primero, desviar la atención de las autoridades y, segundo, para esconder el explosivo con el que pretendían atacar a las tropas.

Ante la amenaza, de inmediato fue necesaria la presencia de personal antiexplosivo, encargado de desactivar el artefacto de manera controlada.

La situación se da en medio de una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, que detalló la grave situación humanitaria y de conflicto que vive este municipio.

Solo este año, en Briceño se ha registrado el asesinato de diez personas, la mayoría jóvenes, y el desplazamiento reciente de más de 2.000 personas.

Alerta de la Defensoría

El riesgo identificado por la Defensoría del Pueblo se debe, como primer escenario, a la disputa permanente entre el Frente 36 (Bloque Magdalena Medio) de las disidencias y el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, formado en 2025 a partir de una división del disidente Frente 18 de las extintas Farc.

El segundo escenario se da por la disputa entre el Frente 36 y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

No se descarta que estas confrontaciones puedan agudizarse tras la reciente salida del Frente 18 del EMBF y su adhesión al llamado Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), grupo disidente que obedece a ‘Iván Mordisco’.

Y es que Briceño es un punto estratégico para el control de la movilidad y la captación de rentas ilícitas, provenientes de la siembra y resiembra de cultivos de uso ilícito y la explotación minera ilegal.

Fuente: Sistema Integrado de Información