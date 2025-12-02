El 2025 está a punto de cerrar por todo lo alto. A medida que se acerca el final del año, muchos colombianos comienzan a mirar el calendario con ilusión, buscando esos días de descanso que se convierten en un respiro necesario antes del inicio de un nuevo ciclo.

Para algunos, diciembre es sinónimo de vacaciones; para otros, representa la oportunidad perfecta para aprovechar los puentes festivos, especialmente quienes esta vez no tendrán una temporada larga para desconectarse.

Lo cierto es que el ambiente navideño ya se siente en las calles. Las luces comienzan a encenderse, los centros comerciales adelantan sus decoraciones y las familias planean las reuniones decembrinas que, año tras año, reafirman por qué esta época es una de las más celebradas en Colombia. Tradición, gastronomía, música y espiritualidad se encuentran en un mismo punto para cerrar el año con energía renovada.

Sin embargo, quienes están contando los días para un puente festivo deben saber que este diciembre de 2025 trae una sorpresa: solo queda un puente festivo. Sí, así como lo lees.

El único fin de semana largo será el del lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, una de las celebraciones religiosas más tradicionales del país.

Este festivo, al caer lunes, permite un descanso de tres días que muchos aprovechan para viajar, encender las velitas o adelantar compras navideñas.