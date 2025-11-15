Las autoridades en Santander han intensificado la vigilancia tras recibir alertas de posibles ataques terroristas en bases militares y sitios estratégicos del departamento. Con el objetivo de proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, junto con las autoridades locales, han puesto en marcha un operativo coordinado que incluye patrullajes, controles y medidas preventivas en Bucaramanga y sus alrededores.

El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada, indicó que tras un Consejo de Seguridad con el alcalde encargado de Bucaramanga, se implementó un plan candado con 22 puntos de control en las principales avenidas de acceso a la ciudad, además de patrullajes coordinados dentro del casco urbano y en las vías de entrada y salida del departamento.

El objetivo de estas acciones es prevenir posibles ataques y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El alcalde encargado, Javier Sarmiento, confirmó que el Ministerio de Defensa activó un plan especial de seguridad, que incluye recompensas de hasta 300 millones de pesos para capturar a los responsables y evitar atentados.

La primera recompensa asciende a 200 millones de pesos por información que permita impedir cualquier ataque en Bucaramanga o en otras ciudades, mientras que la segunda recompensa es de 100 millones por datos que ayuden a identificar a los responsables. La Gobernación de Santander, además, ofrece 25 millones de pesos por información que contribuya a prevenir acciones violentas en el departamento.

El coronel Molina explicó que estas medidas se complementan con un esfuerzo de inteligencia articulado con la Fiscalía y demás agencias especializadas, buscando anticiparse a cualquier evento. Asimismo, aseguró que la Escuela de Formación del Ejército en Vélez apoyará la seguridad durante los fines de semana, incrementando el pie de fuerza en la ciudad.

Sobre las estrategias que se están tomando el coronel, aseguró: "entre las medidas se encuentra un plan candado en las avenidas de aproximación y entradas a la ciudad, así como operativos dentro del casco urbano para reducir los niveles de violencia y posibles amenazas de terrorismo".

El oficial destacó que los trabajos para reforzar la seguridad buscan anticiparse a cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad del departamento. “No se descarta de ninguna manera algún evento, pero estamos tomando todas las medidas necesarias para prevenir y anticiparnos”, aseguró Molina.

