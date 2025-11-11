Inspirado en la famosa película Forrest Gump, el joven guajiro Andrés Alcalá recorrerá 80 kilómetros desde Maicao hasta Riohacha el próximo 23 de noviembre, con un solo propósito: llevar sonrisas a los niños de La Guajira. Lo hará junto a seis jóvenes más, quienes afrontarán temperaturas de hasta 40 grados en una travesía por el desierto del norte del país.

El reto, que no busca medallas ni trofeos, pretende recaudar 1.200 juguetes que serán entregados en comunidades del sur y la Alta Guajira durante la temporada de fin de año. “Fuera del personaje de Fort Gang, lo que queremos es mostrar una cara diferente de La Guajira, jóvenes que apostamos por el cambio y las buenas causas”, explicó Alcalá.

La jornada comenzará a las 3:00 de la mañana en Maicao y se espera que los corredores lleguen a Riohacha hacia la 1:00 de la tarde, tras más de diez horas continuas de esfuerzo sobre el asfalto de la Troncal del Caribe.

Los guajiros podrán sumarse al desafío con donaciones en los puntos habilitados en Riohacha, donde se exhibirán los juguetes recolectados y se recibirán los aportes de última hora. El evento, más que una competencia, se convertirá en una fiesta solidaria por la niñez.

“Queremos demostrarle al país que en La Guajira hay jóvenes con una mentalidad diferente, que también le apuestan al cambio, al esfuerzo y a las buenas causas”, añadió el corredor.

Más que una carrera, la iniciativa de Andrés Alcalá es una demostración de resistencia y esperanza, un gesto que recuerda que en cada kilómetro recorrido por las carreteras guajiras también se corre por los sueños y la alegría de su gente.

Fuente: Sistema Integrado de Información