El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el próximo 1 de diciembre iniciará oficialmente la discusión para definir el salario mínimo de 2026. El funcionario señaló que espera que esta discusión se desarrolle en un ambiente de diálogo y responsabilidad compartida entre empresarios y trabajadores.

“Esperemos que no sea una puja. Que sea una discusión sincera, con el corazón en la mano por parte de los empresarios y con sentido de responsabilidad con el país y con los derechos de los trabajadores”, señaló el ministro.

Sanguino aseguró que el Gobierno llegará a la Comisión de Concertación con el objetivo de mejorar los ingresos reales de los trabajadores, como según él ha ocurrido durante la actual administración.

Propuesta

El ministro explicó que la discusión no se limitará al porcentaje de incremento del salario mínimo, como ha sido habitual, sino que se orientará también a los criterios del salario vital y móvil, un concepto promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incorporado en la Constitución Política de Colombia.

“El salario vital es aquel que garantiza a un trabajador y a su familia el acceso a bienes de consumo básico que permitan vivir con dignidad”, dijo. Apuntó que el ambiente con los gremios empresariales, espera que este mejore tras la primera convocatoria. “Algunas opiniones divulgadas recientemente no deberían interpretarse como una posición generalizada.

Espero que no sea una opinión anticipada, incluso esgrimiendo cifras que el Gobierno no ha puesto en conocimiento público”, recalcó. Sanguino sostuvo que el Ejecutivo llegará a la mesa respaldado por datos oficiales del Ministerio de Hacienda y el Dane, especialmente en lo referente a inflación y productividad, variables clave para el cálculo del incremento.

Asimismo, destacó que el Gobierno sigue monitoreando la evolución de la inflación en lo que resta del año y las proyecciones para 2026, para que la decisión final contribuya a mejorar las condiciones laborales, dinamizar la economía y fortalecer la demanda de bienes y servicios.

Sobre la propuesta de un salario mínimo de $1.800.000 mencionada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, Sanguino fue enfático en que esa discusión no se ha dado aún en el Gobierno.

“Eso hay que preguntárselo al ministro Benedetti. Hasta ahora no hemos instalado la comisión. Esa comisión la instalamos el 1 de diciembre”, respondió. Recordó además que la Comisión de Concertación está presidida por el Ministerio del Trabajo y cuenta con la participación del ministro de Hacienda, la directora del Dane y otros actores institucionales.

“La última palabra sobre este asunto y sobre la propuesta del Gobierno la tiene el presidente de la República”, concluyó.

Fuente: Sistema Integrado de Información