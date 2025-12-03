El gas operará "al límite" y sin margen de maniobra ante contingencias en 2026, advierte Naturgas

El próximo año Colombia incrementará su dependencia del gas importado, lo que significará un aumento de precios en el gas natural vehicular y el utilizado en el sector industrial, de acuerdo con las proyecciones de la agremiación de las empresas de gas natural, Naturgas.

La asociación presentó su balance del servicio en 2024 y 2025, y sacó algunas cuentas acerca del 2026. Del total de gas que Colombia consumió este año, el 20% fue importado: un 12% para generar energía y otro 8% para los hogares, comercios y vehículos.

De cara a la operación del gas, el dato es clave, porque, aunque el país ha importado gas desde hace nueve años, desde diciembre de 2024 lo hace para atender ese 8%. O sea, la producción local de gas es tan insuficiente que la importación ya no se dedica solo a las plantas térmicas.

Según el informe 'El gas natural en cifras', que el gremio presentó este miércoles, más de 384 mil nuevos usuarios se conectaron al servicio, lo que amplió la cobertura mientras el contexto se tornó complejo, con una caída progresiva en la producción nacional y retrasos en proyectos estratégicos.

Fuente: Sistema Integrado de Información