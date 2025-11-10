Un avión de Avianca que salió del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán presentó fallas en una de las turbinas y tuvo que dirigirse de emergencia al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en el Valle del Cauca.

El reporte preliminar indica que la aeronave presentó fallas en una de las turbinas, tan pronto despegó y los pilotos y la tripulación determinaron trasladarse al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle, para atender la situación que en ningún momento puso en riesgo a los pasajeros.

Una de las versiones indica que podría tratarse de un ave que impactó contra el motor de la aeronave en el momento del despegue, pero la aeronáutica civil y el personal de controladores aéreos recibieron el informe y la comunicación del personal a cargo de la aeronave de trasladarse a Palmira, para atender la reparación de la turbina afectada.

La situación fue registrada a través de videos que se dieron a conocer en las redes sociales dónde se aprecian llamas en el motor izquierdo del avión.

Desde el aeropuerto Guillermo León Valencia en Popayán se indicó que no hay ninguna novedad entre los pasajeros y que no hubo una condición grave en la emergencia que se presentó.

