El Congreso definirá el futuro de la reforma tributaria este miércoles: ¿cómo avanza el trámite?

Las comisiones económicas del Congreso volvieron a reunirse para intentar avanzar en el primer debate de la reforma tributaria, una iniciativa clave para el Gobierno pero que enfrenta crecientes señales de naufragio. A pesar de que la sesión llevaba más de una hora entre llamados a lista y recesos, el quorum decisorio —necesario hasta para aprobar el orden del día— solo se completó al final, justo antes de que el presidente de la sesión, el representante Wilmer Castellanos, anunciara nuevamente el proyecto para el día siguiente y levantara la discusión.

“Vamos a anunciar el proyecto para mañana”, explicó Castellanos, después de confirmar que no había condiciones para votar. La escena se ha repetido tres veces en menos de una semana.

Un Congreso que no tiene los votos

La situación más evidente es que el Gobierno no cuenta hoy con los apoyos necesarios. En la Comisión Cuarta del Senado ya estarían listos nueve votos de 15 para hundir la iniciativa. Entre los senadores que, según conoció La FM, votarían en contra están: Enrique Cabrales,Carlos Meisel,Carlos Abraham Jiménez,Carlos Mario Farelo, Juan Felipe Lemos,Samy Merheg Richard Fuelantala,Paulino Riascos y Angélica Lozano.

Con ese número, la reforma quedaría archivada incluso antes de llegar a las plenarias.

Fuente: Sistema Integrado de Información