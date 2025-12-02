El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) prendió las alarmas tras emitir una alerta sanitaria por la circulación de un medicamento falsificado utilizado para tratar cáncer y enfermedades del sistema inmune.

La entidad advirtió que se trata de un caso grave, pues el producto adulterado podría poner en riesgo la vida de los pacientes.

Se trata del medicamento conocido como MABTHERA (Rituximab) Concentrado para Infusión 500 mg/50 mL, identificado con el supuesto lote M8521D09, con fecha de manufactura 09-2023 y vencimiento 09-2026.

“Tras recibir muestras del producto, el titular del registro sanitario en Colombia, F. Hoffmann–La Roche Ltd., concluyó que dicho lote no existe entre las presentaciones autorizadas para el país”, dijo.

Le puede interesar: "Se viene algo grande": Yeison Jiménez soltó primicia en pleno Megaland 2025

Apuntó que el análisis técnico también reveló diferencias visibles en empaques, hologramas, códigos, impresiones y demás elementos de seguridad, lo que confirmó que se trata de una falsificación.

El Invima fue enfático en señalar que este producto no garantiza calidad, seguridad ni eficacia, y representa un riesgo crítico porque se desconoce su composición y condiciones de almacenamiento.

Esto podría causar fallas en el tratamiento, reacciones adversas severas o complicaciones potencialmente mortales.

“La falsificación de medicamentos constituye una amenaza seria para la salud pública. Invitamos a la ciudadanía a adquirir siempre productos en establecimientos autorizados, verificar el registro sanitario y reportar cualquier sospecha”, afirmó William Saza, coordinador de Farmacovigilancia del Invima.

Le puede interesar: ¡Ojo! Estos serían los últimos puentes de diciembre

Entre las recomendaciones está no adquirir ni consumir el producto bajo el lote falsificado, verificar la autenticidad de los medicamentos en el portal oficial del Invima, suspender inmediatamente su uso si ya se ha consumido y reportar cualquier evento adverso a través de los canales del programa de farmacovigilancia.

La entidad también instó a las secretarías de Salud a reforzar inspecciones y controles para detectar puntos de distribución ilegal.

A las IPS les pidió orientar a los pacientes, suspender cualquier administración del producto adulterado y reportar datos sobre su adquisición.

Fuente: Sistema Integrado de Información