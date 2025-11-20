La Fiscalía General de la Nación informó que Wilfrido Adrián Cervantes Peinado le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario, por su presunta participación en el millonario hurto ocurrido el 23 de julio de 2024 en una reconocida joyería de Bucaramanga.

Con esta decisión, ya son 11 las personas judicializadas por este hecho delictivo, que ha sido uno de los robos más sonados de la región.

De acuerdo con la investigación, Cervantes Peinado habría sido quien ingresó al establecimiento usando el uniforme de una reconocida empresa de mensajería, estrategia que, según las autoridades, habría servido para distraer a las víctimas y facilitar el robo sin levantar sospechas inmediatas.

Más noticias:Familia de patrullero secuestrado en el Cauca convoca marcha para exigir su liberación

El procesado fue imputado por los delitos de hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y utilización ilegal de uniformes e insignias, cargos que no aceptó durante la audiencia. Su captura se efectuó en Curumaní, Cesar, mediante orden judicial ejecutada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía.

Fuente: Sistema Integrado de Información