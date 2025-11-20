Veinte días se completan desde que Jarol Luis Ricardo, patrullero de la Policía Nacional, fue secuestrado en el Cauca, cuando se dirigía a conocer a su hijo, quien aún no completa el mes de nacido.

Aunque el Ministerio de Defensa aseguró que adelantan estrategias para dar con su paradero y liberarlo, sus familiares alzan nuevamente la voz y piden mayor celeridad en las acciones de las autoridades, por ende, anunciaron una marcha para el próximo 25 de noviembre en Cartagena.

El punto de encuentro será en el monumento de la India Catalina, en una de las entradas al Centro Histórico de la capital de Bolívar. Además, los familiares han extendido la invitación para quienes deseen sumarse a la marcha a que porten una camiseta blanca.

"Apoyemos para su pronta liberación", menciona una parte del panfleto que anuncia este encuentro que busca volver a poner el caso en la mira de las autoridades.

Esta sería la segunda jornada que adelantan allegados y amigos de Jarol Ricardo, a inicios de noviembre, cuando recién conocieron la triste noticia que este hombre había sido secuestrado en el sur del país. En Bayunca, corregimiento de Cartagena, aún lo esperan todos aquellos que lo conocían.

“Lo único que pedimos es que lo liberen, queremos tenerlo en casa. Que el presidente nos ayude, porque creemos en él. Que mi hermano tenga fuerza y paciencia, que no se desespere, que pronto llegará su liberación”, dijo Giancarlo Ricardo Martín, hermano del uniformado, en diálogo con LA FM Cartagena.

Su madre, Sandra Martínez Ortega, imploró entre sollozos por la vida de su hijo. “Por favor, que quienes lo tengan se pongan la mano en el corazón. Aquí hay una madre desesperada porque su hijo regrese sano y salvo. No sé cómo pedírselo, pero le ruego al presidente Petro que nos ayude. Usted conoce el corazón de una madre desesperada”.

Parientes del patrullero expresaron en colectivo que su única intención con esta jornada es no dejar que el caso quede en el olvido.

