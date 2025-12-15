Supersociedades sanciona al representante legal del Deportivo Pereira, esta es la razón

La Superintendencia de Sociedades sancionó con $100 millones a Álvaro de Jesús López Bedoya, representante legal del Deportivo Pereira F.C. S.A., por no acatar instrucciones relacionadas con el manejo contable del club y con su participación en decisiones sobre su propia gestión.

Entre las instrucciones desatendidas estaba la de abstenerse de reconocer en la contabilidad los derechos deportivos de 13 jugadores que no pertenecían a la sociedad, los cuales aparecían registrados al 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868.

También se le había ordenado no participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión, instrucción que tampoco fue acatada.

