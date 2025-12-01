¿Qué tan borroso conduce su cerebro? Estudio revela los efectos de manejar bajo la influencia del alcohol

Conducir después de beber continúa siendo una de las decisiones más peligrosas entre los jóvenes en Colombia y el mundo, incluso entre quienes aseguran haber consumido “solo un par de tragos”.

Para evidenciar cómo el alcohol afecta el cerebro, la atención y los reflejos, se realizó una prueba universitaria en Colombia, a través de su simulador de conducción. El ejercicio buscó recrear, de manera controlada, lo que ocurre cuando una persona maneja con visión borrosa, motricidad limitada y atención dividida, los tres pilares del deterioro inducido por esta sustancia.

¿Qué pasa cuando una persona conduce bajo los efectos del alcohol?

El experimento empleó un método simple pero contundente: gafas de natación con vaselina para generar distorsión visual, guantes gruesos para restringir la motricidad fina y una tarea cognitiva adicional que consistía en contar hacia atrás de tres en tres.

Con estas limitaciones, los participantes debían completar un recorrido en el simulador y repetirlo después sin restricciones. El contraste entre ambos resultados fue drástico: pérdida de control, errores en la trayectoria, frenadas tardías y fallas en la identificación de señales.

