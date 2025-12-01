Comienza diciembre, uno de los meses más esperados del año, y con él llega la ilusión de días llenos de abundancia, éxitos y momentos para compartir en familia, con amigos y disfrutar de actividades diferentes a la rutina diaria.

Mientras muchos ya se preparan para encender luces, cantar villancicos y disfrutar de la temporada, otros buscan escapadas que mezclen diversión y cultura. Uno de los planes favoritos en Bogotá es, sin duda, el Tren de la Sabana.

Este diciembre, el tren anunció que su recorrido tendrá un estilo único, pensado para quienes quieren vivir una experiencia diferente mientras recorren la Sabana.

Ideal para fines de semana o días festivos, este tren turístico conecta la capital con Zipaquirá y permite disfrutar de un paseo de ida y regreso en el mismo día, perfecto para quienes quieren aprovechar al máximo su tiempo.

Horarios y recorrido

Los viajes regulares del Tren de la Sabana operan los sábados, domingos y festivos.

Las salidas son desde el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, ubicado en la Carrera 66 con Calle 25, a las 8:45 a.m., y desde la Estación Usaquén (Av. Carrera 9 #110‑08) a las 9:15 a.m.

La llegada a Zipaquirá se estima alrededor de las 10:45 a.m. Para el regreso, el tren parte desde Zipaquirá a las 3:15 p.m., llegando a Usaquén a las 4:45 p.m. y al Gran Estación sobre las 5:15 p.m.

Todo el viaje de ida y vuelta dura aproximadamente 8 horas y 30 minutos, ofreciendo tiempo suficiente para explorar, tomar fotos y disfrutar del paisaje.