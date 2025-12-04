Familiares de colombianos detenidos por Maduro bloquean de nuevo la zona de frontera entre Colombia y Venezuela

Al no existir una respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro frente a la solicitud que vienen realizando desde hace varios meses, los familiares de las personas retenidas en diversas cárceles de Venezuela decidieron de nuevo bloquear el puente internacional Simón Bolívar.

Dos personas se encadenaron en plena zona de frontera y fueron instaladas 18 vallas bloqueando el paso vehicular, dejando habilitado únicamente el tránsito peatonal, y lo permiten cada 30 minutos.

Los familiares vienen denunciando que sus seres queridos fueron detenidos de manera arbitraria, que no existe una causa justa, porque ellos no cometieron ningún delito.

Le puede interesar: Últimos días para acceder a matrículas en colegios públicos de Bogotá 2026: conoce el plazo límite

Fuente: Sistema Integrado de Información