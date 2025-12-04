Matrículas 2026 en Bogotá: últimos días para solicitar cupo en colegios públicos

Bogotá y Colombia en general se alistan para cerrar el año entre celebraciones y organización, y uno de los temas que más atención ha despertado en las familias es la asignación de cupos escolares para el 2026.

Como cada diciembre, miles de padres y acudientes siguen de cerca el calendario académico para asegurar un lugar en los colegios públicos de la ciudad.

Ante la alta demanda, la Secretaría Distrital de Educación recordó las fechas clave, los requisitos y el paso a paso para quienes buscan matricular a niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo oficial.

Fase de matrículas para 2026: plazos y a quién aplica

La Secretaría Distrital de Educación mantiene abierta la fase de matrículas 2026, un proceso gratuito, virtual y sin intermediarios. Todas las solicitudes deben realizarse a través del portal oficial: www.educacionbogota.edu.co.

El periodo para solicitar un cupo nuevo, que incluye niveles de primera infancia, básica, media y educación para jóvenes y adultos, finalizó el 26 de diciembre de 2025. Este plazo aplica exclusivamente para familias que necesitan ingresar por primera vez a un estudiante al sistema educativo oficial.

En cuanto a la atención para niños entre 0 y 3 años, la entidad explicó que este proceso se gestiona principalmente a través de los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social (SDIS).

Para los niños entre 3 y 5 años, así como para los demás grados de básica y media, la solicitud debe gestionarse directamente en el portal de la Secretaría de Educación. Allí también se pueden consultar asignaciones, notificaciones y orientaciones sobre documentos requeridos.

La entidad recordó, además, que los estudiantes antiguos que desean permanecer en su colegio o solicitar traslado contaban con un plazo distinto, el cual cerró el 12 de diciembre de 2025.