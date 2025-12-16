Festival de la Leyenda Vallenata 2026: fecha, programación, invitados y más sorpresas

El Festival de la Leyenda Vallenata anunció su cartel de artistas para la edición del 2026 que rendirá homenaje a Rafael Orozco.

Foto: Freepick

Valledupar ya se alista para vivir una de las ediciones más emotivas y memorables del Festival de la Leyenda Vallenata. En su versión número 59, el evento promete una mezcla perfecta entre tradición, homenaje y modernidad, con una programación musical que reunirá a grandes leyendas del género y a artistas que hoy dominan la escena nacional e internacional.

Del 29 de abril al 2 de mayo de 2026, la capital mundial del vallenato será nuevamente el epicentro de la música vallenata, la cultura y el entretenimiento.

En este artículo:

