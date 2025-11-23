Las fuertes lluvias registradas en el departamento del Valle del Cauca han ocasionado emergencias en varios municipios. Las autoridades se han desplegado para atender la situación.

"Debido a las fuertes precipitaciones que se han presentado en las últimas horas en el centro, norte y sur del departamento se han ocasionado distintas emergencias como inundaciones", mencionó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.

Uno de los puntos afectados fue el municipio de Ginebra, donde un deslizamiento ocasionó el cierre de una vía en la zona rural.

"Nos encontramos en la vereda Barranco Alto, en el punto de San Felipe, donde un movimiento en masa de grandes magnitudes bloqueó totalmente el acceso a la comunidad", afirmó.

Tenorio indicó que se desplegó maquinaria amarilla para despejar la vía y facilitar el tránsito de la comunidad.

"En este momento atendemos este punto y luego pasaremos a otro ubicado a un kilómetro, donde otro fenómeno de remoción en masa está obstruyendo la vía e impidiendo el paso de estudiantes y campesinos con sus productos", señaló el funcionario.

El secretario enfatizó que este no fue el único punto afectado por las precipitaciones; otro sector rural del municipio también presentó daños.

"Una vez realizados estos trabajos, nos desplazaremos a Novillera en la parte alta, donde también tenemos un fenómeno de remoción en masa de gran magnitud y donde se hará una intervención", indicó.

Otras emergencias

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali reportó una emergencia en la madrugada, luego de que varias personas quedaran atrapadas tras una creciente súbita en el río Pance.

"La creciente deja un grupo de deportistas en una zona de riesgo moderado. Se hace contacto con 14 personas, incluido uno inicialmente reportado como desaparecido", indicó la institución.

Los Bomberos señalaron que el grupo de deportistas estaba en buenas condiciones de salud y fue trasladado a zonas seguras.

