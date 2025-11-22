Tras las fuertes lluvias de este 21 de noviembre que dejaron varias zonas inundadas en Bogotá, el complejo cultural Vive Claro no fue la excepción.

Varios cibernautas compartieron en redes imágenes del lote completamente anegado, reforzando la tesis de quienes se oponen al proyecto.

Entre sus críticos estuvo la edil de Teusaquillo, Mónica Naar, quien advirtió que el Humedal Salitre El Greco “no es el lugar para construir un estadio”.

La edil recordó que el fenómeno ya había sido alertado por el Idiger, que advirtió sobre el alto riesgo de inundación en la zona.

Las alertas del Idiger, dirigidas a Ocesa, mencionaron que según el POT esa zona “se encuentra en amenaza alta, media y baja por encharcamiento”.

“El POT de Bogotá dice que esos predios hacen parte de la Estructura Ecológica Principal (...) y el alcalde Carlos Fernando Galán no hace nada”, señaló la edil.

Según las críticas, el lugar se comporta como humedal en época de lluvias, lo que podría generar riesgos de hundimiento. Estas alertas ya están en conocimiento de Ocesa.

Recomendaciones del Idiger

El Idiger alertó que este fin de semana se mantendrían probabilidades moderadas y altas de lluvias en la ciudad.

Fuente: Sistema Integrado de Información