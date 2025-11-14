Este jueves, el presidente Gustavo Petro ordenó un nuevo bombardeo de alta precisión contra las disidencias de alias Iván Mordisco en el departamento de Arauca, con el cual buscan debilitar las estructuras bajo su mando criminal.

Este ataque, que es producto de varios meses de inteligencia y seguimiento de las Fuerzas Militares, es desarrollado en zonas estratégicas por los mejores hombres de los Grupos de Operaciones Especiales.

En contexto: Actualización del Ministerio de Salud identifica nuevas enfermedades raras en el país

El bombardeo en Arauca se suma al que se desarrolló este fin de semana en Guaviare que dejó como saldo 19 guerrilleros abatidos, tres menores recuperados, dos sometidos y uno capturado.

De esta manera, las Fuerzas Militares van detrás de los máximos cabecillas en las regiones en las que delinquen y que son aliados estratégicos de alias Iván Mordisco.

Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, "una importante operación ofensiva de nuestras Fuerzas Miliares y la Policía Nacional se está ejecutando contra uno de los capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco, que delinque en Arauca".

El ministro, además, enfatizó en que "el señor presidente autorizó un bombardeo de alta precisión para neutralizar la grave amenaza que persiste contra la población civil".

Le puede interesar: Alias ‘Papá Pitufo’ enfrentará juicio en Bogotá por sobornos y red de contrabando

¿Quién es el objetivo de este nuevo bombardeo?

En diálogo con LA FM, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides Granados, señaló que, desde hace varias semanas, se han mantenido operaciones contundentes en Arauca, donde se registran confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las Farc.

En este caso, el bombardeo ordenado por Petro está enfocado en neutralizar a uno de los máximos cabecillas de las disidencias de Iván Mordisco.

"Puntualmente, hay una estructura al mando de alias Antonio Medina, que es el objeto de esta operación. Allí ha habido una permanente operación de nuestros soldados, marinos y aviadores en la región", dijo el almirante Cubides.

El comandante de las Fuerzas Militares también confirmó que, debido a la alta precisión de este bombardeo, hay afectaciones importantes contra estos guerrilleros.

"Hoy hemos tenido una importante afectación a través de un bombardeo que el señor presidente autorizó. Estamos en fase de consolidación para mirar exactamente cuál fue el efecto de la operación que iba enfocada directamente hacia este individuo, Antonio Medina", agregó el almirante.

Fuente: Sistema Integrado de Información