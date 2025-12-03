¿Por qué le otorgaron un permiso de cinco días al general Huertas?: Comandante del Ejército responde

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, explicó los motivos por los cuales le otorgaron un permiso de cinco días al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, salpicado por el escándalo de los chats de 'Calarcá'.

El general Cardozo explicó por qué, a pesar de la orden de la Procuraduría de suspenderlo del cargo, seguía firmando documentos e impartiendo órdenes.

"Como esas sanciones tienen un proceso, entonces el que toma la decisión es el señor Presidente de la República. Mientras se surten los efectos de que el señor Presidente firme el decreto y demás, pues la decisión que se tomó precisamente para que él no continúe al frente del Comando, es darle el permiso para que organice su defensa y de una vez nombrar a una persona para que asuma el control y siga haciendo la administración del personal del Ejército", explicó Cardozo.

El general Cardozo, además, señaló que el cargo dentro del COPER es fundamental, por lo cual no puede quedar sin comandante.

"El cargo es muy importante, todo el tiempo se están firmando documentos ahí y no puede quedar eso en un vacío. Entonces, los tiempos administrativos, que son los que se surten para que tengan efecto los procesos judiciales y los documentos jurídicos, pues por eso se tomó precisamente esa decisión. No siga firmando usted, y ya le nombramos una persona", agregó Cardozo.

El comandante del Ejército Nacional fue enfático al señalar que estos días de permiso para el general Huertas, serán, además, para que prepare su defensa.

"Mientras se hace efectiva la sanción, entonces se le dan esos días de permiso, también porque él necesita organizar su defensa", dijo Cardozo.

