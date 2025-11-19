El cantante de música popular Giovanny Ayala se refirió al secuestro de su hijo, Miguel Ángel Ayala, ocurrido en las últimas horas en la vía entre Popayán y Cali.

En medio de la incertidumbre y el despliegue de las autoridades, el artista decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales y pidió mesura, sensibilidad y empatía, frente a la situación que enfrenta su familia.

“Mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes ni especulaciones”, escribió en un comunicado difundido en sus cuentas oficiales.

El cantante insistió en que la prioridad es mantener un ambiente de calma y evitar que circulen versiones que puedan entorpecer la labor de las autoridades. Giovanny Ayala también aprovechó el mensaje para agradecer a quienes le han manifestado su respaldo en estas horas de incertidumbre.

“Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”, añadió.

¿Qué se sabe del secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven artista de 21 años, fue interceptado por hombres armados en la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), mientras se desplazaba hacia el aeropuerto de Palmira.

La Policía indicó que en la zona donde se produjo el secuestro delinquen algunas estructuras ilegales como los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, que han incrementado su actividad en el norte del Cauca.

Según información preliminar entregada por la Policía Nacional, Miguel Ángel Ayala viajaba desde Popayán en un vehículo particular, cuando fue sorprendido por dos autos y varios sujetos fuertemente armados.

Los agresores habrían obligado al conductor a detenerse y luego lo dejaron en el lugar mientras se llevaban al joven hacia el norte del departamento.

Operativos para ubicar al hijo de Giovanny Ayala Desde tempranas horas de este miércoles 19 de noviembre, el Gaula mantiene un operativo en marcha para dar con la ubicación del hijo del artista y esclarecer quiénes están detrás de esta acción criminal.

Unidades de la Fuerza Pública realizan operativos en la región, especialmente en los corredores que conectan con las poblaciones de Piendamó, Cajibío y la zona montañosa, para tratar de ubicar al joven.

Fuente: Sistema Integrado de Información