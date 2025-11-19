De las cinco personas que habían sido reportadas como secuestradas en menos de 24 horas en diversos corregimientos del municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo, una de ellas fue asesinada, mientras que la pareja de esposos fue dejada en libertad, pero los grupos armados le dieron 24 horas para salir de la región.

En las últimas horas fue hallado sin vida Geovanny Galvis Martínez, quien había sido secuestrado en momentos que se movilizaba en su motocicleta en el kilómetro 14 que comunica a Tibú con el corregimiento de La Gabarra, durante su recorrido fue interceptado en el sector conocido como La Serpentina por varios hombres armados al parecer pertenecen al ELN.

"Esta nueva acción violenta ha generado preocupación entre los habitantes de la región, quienes aseguran que el miedo y la incertidumbre aumentan ante el creciente número de asesinatos, extorsiones, hurtos y casos de reclutamiento de menores que se registran en el Catatumbo", dijo Olguín Mayorga representante de las víctimas en Norte de Santander.

Posteriormente, se conoció este miércoles 19 de noviembre en horas de la mañana que fue liberada la pareja de esposos se trata de Marco Aurelio Cristancho y Ana Dolores Carrascal, quienes habían sido secuestrados el pasado martes en la vereda Bertrania en momentos en que recogían los mercados del Programa de Alimentación Escolar (PAE), varios hombres armados llegaron al lugar, los obligaron a subir a un vehículo y se los llevaron hacia un corregimiento cercano de Tibú.

"Según la familia de la pareja de esposos, el grupo armado que los dejó en libertad, les advirtió que tenían 24 horas para salir de la zona del Catatumbo, los grupos armados se apoderaron de sus bienes los obligaron a salir solamente con su ropa, no hay ningún corredor humanitario y esto afecta la salida de esposos junto con sus hijos que son menores de edad, esto una vez más atenta contra el Derecho Internacional Humanitario", dijo Olguín Mayorga, representante de las víctimas.

Mientras tanto siguen secuestrados los dos jóvenes. Se trata de Jefferson Said Jaimes Serrano y Stiven Adolfo Sánchez González, quienes desaparecieron mientras se desplazaban del barrio La Esperanza hacia la vereda Orú 7, en donde trabajaban en cultivos de palma.

Sus familiares aseguraron que desde el lunes 17 de noviembre no tienen noticias de su paradero, lo que generó de inmediato preocupación entre los habitantes del sector debido al incremento de retenes ilegales en esa zona.

Fuente: Sistema Integrado de Información