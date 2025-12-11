Gobierno da ultimátum a regiones para reportar atención a migrantes no afiliados

El Ministerio de Salud alista un borrador de resolución que modifica de nuevo los requisitos y plazos establecidos para que departamentos y distritos reporten la información relacionada con la atención de urgencias prestada a población migrante no afiliada.

El documento establecería una medida que surge como respuesta a los bajos niveles de cumplimiento en el reporte territorial y a solicitudes específicas de departamentos que no lograron cargar la información dentro del tiempo previsto.

Una de las principales novedades de la resolución es la habilitación de un periodo extraordinario para que los departamentos y distritos que no lograron reportar el tercer trimestre de 2025 puedan hacerlo entre el 15 y el 17 de diciembre de 2025.

El reporte deberá incluir:

Anexo Técnico 1, cargado en Pisis y firmado digitalmente por el gobernador, alcalde o director de la entidad descentralizada.

Anexo Técnico 2, enviado por correo electrónico en archivos PDF y Excel a la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio.

El Ministerio aclaró que esta habilitación es excepcional y no exime a las entidades de posibles investigaciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, como lo establece la Ley 1438 de 2011.

Fuente: Sistema Integrado de Información