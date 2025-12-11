¿Si se porta mal en la fiesta de fin de año de la empresa lo pueden despedir? Esto dice la ley en Colombia

La temporada navideña trae celebraciones, encuentros y momentos de alegría: desde novenas y reuniones familiares hasta las tradicionales despedidas de fin de año que muchas empresas realizan para agradecer el trabajo de sus empleados.

Sin embargo, entre música, brindis y ambiente festivo, también pueden surgir situaciones incómodas: discusiones, comportamientos inapropiados, excesos de alcohol, faltas de respeto e incluso incidentes que comprometen la imagen de la compañía.

Para entender qué tan serio puede llegar a ser el mal comportamiento en una fiesta empresarial y qué herramientas tienen las compañías para actuar, RCN Radio consultó a Andrés Gómez Quintana, abogado consultor del Centro Jurídico Internacional, quien explicó qué dice la ley colombiana sobre estos casos.

¿Puede considerarse una falta grave?

Según el experto, el lugar o la hora no determinan la gravedad de una conducta. Lo realmente relevante es el vínculo funcional con el entorno laboral. Si el comportamiento afecta el respeto hacia compañeros o superiores, va en contra de los valores de la empresa o compromete su imagen, sí puede constituirse como una falta disciplinaria.

Gómez Quintana señala que, aunque el evento ocurra fuera del horario laboral, sigue siendo una actividad organizada o autorizada por la empresa. Por ello, si la conducta afecta la convivencia, la disciplina o la reputación del empleador, puede ser sancionada conforme al Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece las justas causas de terminación del contrato.

Lea también: Ideam advierte caída del 50 % al 70 % en las lluvias de diciembre en Antioquia

¿Qué comportamientos pueden justificar un despido con justa causa?

Las conductas que violen las obligaciones del Código Sustantivo del Trabajo o del RIT pueden llevar a la terminación del contrato. No obstante, no todas las faltas tienen el mismo peso.

El abogado aclara que deben evaluarse el contexto, la gravedad de los hechos y lo que estipula el reglamento interno. Faltas como agresiones, insultos, actos de discriminación, daños materiales, acoso o desobediencia manifiesta pueden constituir justa causa, siempre que la empresa demuestre y pruebe lo ocurrido.