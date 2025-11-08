El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, expresó su inconformidad ante la decisión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), de no financiar el proyecto de la Universidad Montemariana, una iniciativa que buscaba ampliar el acceso a la educación superior en los Montes de María y el centro del departamento.

El mandatario señaló que el proyecto contaba con viabilidad técnica del Ministerio de Educación, además del respaldo de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y otras entidades nacionales. Sin embargo, la negativa del MinTIC detuvo el proceso cuando solo faltaba la firma de la contrapartida de recursos.

“Después de un año de trabajo y de cumplir con todos los requisitos técnicos, hoy el nuevo Ministerio de las TIC sale a decir que no puede financiar el proyecto. Estoy muy decepcionado. El presidente ha dado directrices claras sobre el apoyo a la educación y el desarrollo regional, pero parece que algunos funcionarios no las acatan”, manifestó Arana.

El gobernador recordó que el proyecto de la Universidad Montemariana fue prometido por el presidente Gustavo Petro durante un encuentro con comunidades víctimas del conflicto en los Montes de María. En sus redes sociales, Arana reiteró el llamado al jefe de Estado.

“Presidente Gustavo Petro, hace un año le prometió a las víctimas del conflicto en los Montes de María una Universidad. Ya tenemos viabilidad de @Mineducacion, estamos solo a la espera de que el MinTIC firme la contrapartida de recursos, pero aún no tenemos noticias. Nos queda un solo día”.

Arana lamentó que este tipo de decisiones afecten los esfuerzos por llevar oportunidades educativas a las zonas más golpeadas por la violencia y la pobreza. “Estoy decepcionado de la política, porque se engaña a la gente y no se cumplen los compromisos. Aun así, no vamos a desistir. Desde la Gobernación buscaremos alternativas, porque no vamos a dejar tiradas a las comunidades del centro de Bolívar”, puntualizó.

El proyecto de la Universidad Montemariana es considerado una apuesta histórica para garantizar el acceso a la educación superior en zonas rurales del departamento, especialmente en municipios como El Carmen de Bolívar, San Jacinto y María La Baja.